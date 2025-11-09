logo pulso
Estado

Ofrece la Cruz Roja servicios de enfermería

Atención será con tarifas bajas

Por Jesús Vázquez

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Ofrece la Cruz Roja servicios de enfermería

Matehuala.- Con la finalidad de tener ingresos económicos la Cruz Roja invita a la población que lo requiera acudan a los servicios básicos que tiene está corporación de auxilio, los cuales son a muy bajos costos y todo es destinado para el funcionamiento de esta corporación como lo es la gasolina de las ambulancias, el mantenimiento entre otros gastos que tienen.

La Cruz Roja cuenta con equipo de enfermería que se encuentra disponible de las siete de la mañana a las once de la noche, brindan servicios de curación de heridas, toma de signos vitales, administración de inyecciones, lavado de oídos entre otros servicios.

Se exhorta a la población a acudir a solicitar estos servicios, donde además les hacen diferentes tipos de curaciones a bajo costo, ellos están apoyando a que continúe trabajando la Cruz Roja, hay que destacar que está corporación de auxilio apoya en todo el Altiplano y acuden a ayudar a las personas en diferentes accidentes, lo cual es de manera gratuita.

Para las inyecciones se pide a la población llevar receta de su médico, y quien requiera un servicio puede acudir a la calle Ignacio Ramírez número 36 de la zona centro. 

Además, con su ayuda también se apoya a que Cruz Roja tenga ingresos para continuar atendiendo emergencias, pues diariamente acuden a un gran número de accidentes.

