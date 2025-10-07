Ofrecen foro de educación vial

San Ciro de Acosta.- Imparten taller de cultura y educación vial para motociclistas a estudiantes de instituciones educativas, también rifaron cascos para que puedan usarlos al conducir este tipo de vehículos.

El director de Seguridad Pública Municipal Zimri Hernández Zúñiga, impartió el taller para motociclistas fueron 120 alumnos los que estuvieron presentes.

El objetivo es reforzar los conocimientos además de dotar de las herramientas necesarias y establecer una cultura y educación vial que se vea fortalecida en los jóvenes en conjunto con estrategias de prevención del delito.

En el desarrollo del taller fueron entregados a los jóvenes accesorios para motociclistas como cascos, certificado y vales de gasolina para incentivar a cumplir con las leyes vigentes.

Lo que se busca es que manejen con precaución y que utilicen el casco adecuado y no lo traigan sobre puesto, pues de nada les sirve en caso de sufrir un accidente.