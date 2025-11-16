Ola de incendios pone en jaque a bomberos

RIOVERDE.-En lo que va del mes se han atendido 12 incendios de pastizales que se dijo han sido sobre todo provocados por personas inconscientes del daño que generan.

Ricardo Canseco Hernández comandante del Cuerpo de Bomberos, dijo que las llamadas de auxilio han disminuido considerablemente, porque se registraron lluvias y por ende no hay pasto seco, también se tiene registro de un clima gélido en el estado, lo que provoca que el pastizal no puede encenderse con facilidad.

En este mes se han presentado 12 servicios por el incendio de pastizales, lo que llama la atención de los bomberos, por lo que piden se haga una evaluación de las condiciones en que se genera el fuego.

Por lo que es importante que la ciudadanía denuncie los incendios que se están presentando, ya que no es temporada y esto genera muchos riesgos para la población en general.

