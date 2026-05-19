Operativo contra los motociclistas

CERRITOS.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal realiza operativo para verificar que los motociclistas utilicen el casco adecuado cuando conducen una motocicleta, ya que pueden ser sancionados de no cumplir el reglamento.

Autoridades municipales dieron a conocer que sobre todo en las localidades no utilizan el casco y exponen su vida al conducir un vehículo de este tipo.

Es por ello que les hacen un llamado a los motociclistas a utilizar el casco y conducir de manera responsable.

Mencionaron que es importante que respeten los señalamientos viales y límites de velocidad.

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Es importante no ir contestando llamadas ni escribir mensajes por móvil mientras se conduce, y sobre todo no manejar en estado de ebriedad.

Mencionaron que es importante portar el casco de manera correcta y no transportar más de los pasajeros que se tienen establecidos para este tipo de unidades.