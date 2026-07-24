Operativos de seguridad en el Pueblo Mágico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Catorce.- Con la finalidad de fortalecer la seguridad en el municipio debido a que es un lugar turístico, durante esta temporada vacacional se lleva a cabo un operativo especial en el que trabajan de manera coordinada el Gobierno Municipal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Civil Estatal, la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

Este operativo tiene como objetivo reforzar la seguridad de las familias catorceñas, así como de los miles de turistas que visitan el Pueblo Mágico durante el periodo vacacional, además, este año también se celebra la conmemoración de los 800 años de San Francisco de Asís, motivo por el cual numerosos fieles católicos provenientes de diferentes estados del país e incluso del extranjero han acudido al Santuario de San Francisco de Asís para venerar su imagen.

Como de este dispositivo las corporaciones policiacas realizan recorridos de vigilancia por las carreteras del municipio y sus comunidades, para evitar que los visitantes sean víctimas de la delincuencia.

Asimismo, mantienen presencia preventiva en los principales accesos y puntos turísticos para brindar mayor tranquilidad a quienes llegan a este destino turístico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Autoridades buscan prevenir accidentes durante la temporada vacacional, en caso de alguna emergencia, brindar atención y auxilio de inmediato a las personas afectadas, coordinando la respuesta de las diferentes corporaciones de seguridad.

y de auxilio.