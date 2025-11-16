logo pulso
Estado

Organizan apoyo para caravana del migrante

Por Carmen Hernández

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Organizan apoyo para caravana del migrante

San Ciro de Acosta.- Todo listo para apoyar a la Caravana del Migrante que in iniciará su trayecto este próximo 18 de diciembre. 

Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para la brindar apoyo a la Caravana, con la finalidad de que los paisanos lleguen con bien y no sean extorsionados en el trayecto para llegar a su destino. 

Hicieron un llamado a los connacionales para que a través del departamento de Enlace Municipal en Atención al Migrante, se registren en la Caravana que iniciará su trayecto en diciembre en su edición 2025. 

Las personas interesadas en participar deberán acudir con Susana Angélica Medina Sánchez Enlace Municipal en Atención al Migrante o comunicarse al teléfono 4871303886. 

El registro es el 17 de diciembre, por lo que se les invita para que se acerquen y se registren con tiempo para tener un trayecto tranquilo y sin sobresaltos. 

