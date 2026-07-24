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Otorgan becas a los hijos de burócratas municipales

El apoyo, parte de beneficios que reciben los trabajadores

Por Carmen Hernández

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Otorgan becas a los hijos de burócratas municipales
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      RIOVERDE.- Reciben becas educativas hijos de empleados sindicalizados del Ayuntamiento, se repartieron a 60 estudiantes.  

      En el Auditorio Valentín Gama se llevó a cabo la entrega de las becas, en un evento donde estuvieron presentes Marco Antonio Martínez, líder sindical de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento, Arnulfo Urbiola Román, alcalde y el secretario del Ayuntamiento Víctor Ángel Mancilla Cervantes.  

      Se entregaron 58 becas de 700 pesos cada una y 2 por la cantidad de 5 mil pesos por titulación.  

      En total el municipio erogó una importante suma de recursos en beneficio de los hijos de los trabajadores municipales, en apoyo de su enseñanza educativa, correspondientes al mes de mayo y junio.

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