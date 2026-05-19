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Otorgan premios municipales de educación 2026

Fueron galardonados docentes en varias categorías

Por Carmen Hernández

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Otorgan premios municipales de educación 2026

RIOVERDE.- El municipio hizo entrega de los Premios Municipales de Educación 2026 para reconocer la labor de los maestros en la docencia educativa. 

En el evento estuvo presente Miguel Ángel Rivera Arellano, jefe de la Unidad de Servicios Educativos (URSE), el alcalde Rodolfo Loredo Hernández.  

Se reconoció la trayectoria de cada uno de los docentes al frente del grupo. 

Los galardonados fueron Laura Méndez de Educación Preescolar, Dante Quintero Luévano, en Educación primaria, mientras que en secundarias técnicas Gualterio Montalvo, Telesecundarias  Sandra Juárez Reyna, Educación física Preescolar Francisco Montes Méndez, Educación Preescolar  Paula Montaño, Angélica Galicia García en Educación primaria, Premio estatal de educación primaria Aurelia Iracheta, Rocío del Carmen López de Secundaria. 

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Los docentes galardonados fueron felicitamos por sus familiares quienes les hicieron entrega de un ramo de flores.

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