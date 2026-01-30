Otra carga más para el erario municipal

CIUDAD VALLES.- A los exempleados que ganaron el laudo de 27 millones de pesos, les pagarían con abonos mensuales de 30 mil pesos, hasta completar la cifra que le toca a cada uno de los siete que denunciaron al Ayuntamiento en el año 2000.

Anel Coronado Aguilar, tesorera del Ayuntamiento explicó que las resoluciones judiciales sobre el juicio laboral ganado por siete personas que trabajaron en el trienio de Eligio Quintanilla González (1997-2000) y que fueron despedidos por el Gobierno entrante, de Juan José Ortiz Azuara, apunta a que tendrán que pagar 210 mil pesos mensuales a los demandantes.

Esto quiere decir que el Ayuntamiento estará pagando el laudo durante 10 años y medio, a partir de este 2026, para poder completar los 27 millones de pesos.