Otro fraude a incautos de Pantheon

CIUDAD VALLES.- Volvieron a defraudar a los de Pantheon, ahora con los 500 dólares que habían depositado para recuperar el monto de sus inversiones la primera vez.

Luego de que hace más de una semana se diera a conocer que la aplicación de Pantheon AMG había cerrado y las "inversiones" de cientos de vallenses se perdieron, usuarios y líderes de esta plataforma, usando el perfil llamado Tony Vainio propusieron el plazo de este pasado domingo 17 de mayo para que depositaran 500 dólares (alrededor de 8,600 pesos) y poder recuperar el monto de sus depósitos, sin embargo, con el pretexto de que hubo muchas denuncias y hay persecución legal contra ellos por algunos de los afectados, ahora también los 500 dólares se habrían perdido.

Aunque ha habido revuelo en redes sociales de los recién estafados, no hay en la Fiscalía General del Estado hasta hoy denuncias de fraude que mencionen a Pantheon AMG.