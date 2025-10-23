Menor cae de un camión

Ciudad Fernández.- Menor de edad sufre accidente al caer de un camión en que se transportaba y que debido al movimiento de la unidad motriz, sufrió el accidente resultando con varias lesiones, en el Ejido del Refugio.

La menor es hija de jornaleros, quienes se transportaban en un camión que los traslada a los sembradíos para su trabajo que realizan en los campos agrícolas.

Sin embargo, durante el trayecto de la unidad, en la calle Abasolo del Ejido del Refugio, la menor accidentalmente cayó de la unidad en movimiento, por lo que el conductor de manera inmediata detuvo la unidad para brindarle auxilio a la menor.

Los compañeros solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos de la Cruz Roja que evaluaron a la menor y debido a las lesiones sufridas, fue trasladada al Hospital IMSS Bienestar donde los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida.

