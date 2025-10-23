Habrá festejo del Xantolo

Ciudad Fernández.- Todo listo para el festejo del Xantolo que se llevará a cabo del 28 de octubre al 2 de noviembre con diversas actividades a desarrollar.

En conferencia de prensa que se efectuó en el Teatro Villa de Santa Elena, presentaron el programa oficial del Festival Xantolo en su segunda edición.

La titular de Cultura Adriana Méndez Solano, señaló que iniciará el próximo martes con un recorrido de Huehues Estudiantiles y para el 30 de octubre se realizará la Carrera de Monstruitos dedicada a la niñez.

Para el viernes 31 continuarán las actividades como el Dulce Sabor de la calavera y el concurso de tapetes de aserrín y el concurso canino “Disfraza a tu mascota”, además del desfile del terror “Green Volks”, que será por varias calles.

Mientras que el 1 de noviembre se efectuará la Procesión a los fieles difuntos con una “Ceremonia de Luz”, desde la parroquia Dulce Nombre de Jesús al Panteón Municipal, una ceremonia que honra a los fieles difuntos y rescata el sentido espiritual del Xantolo.

Por primera vez se realizará la escenificación de la bajada de máscaras, un ritual de la Huasteca Potosina.

Se efectuará el duelo de comparsas de la Huasteca Potosina, estarán participando las comparsas La Cancha, La Huasteca, Doña Catrina, La Chabela y La Unión.

Por su parte, la directora de Turismo, Yadira Paulina habló de la segunda edición del “Dulce Sabor de la Calavera”, un corredor artesanal y gastronómico que se instalará el 31 de octubre en la plaza principal, donde productores locales que se dedican a elaborar pan de muerto, dulces típicos, artesanías, cartonería y coronas tradicional se instalarán.

En representación de la Dirección de Deportes, Fabián Castillo convocó a participar en la Carrera de Monstruitos, actividad recreativa para niños.