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Persisten fallas en semáforo del bulevar C. Lasso

Pone en jaque a automovilistas; urgen a las autoridades a repararlo

Por Jesús Vázquez

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
A
Persisten fallas en semáforo del bulevar C. Lasso
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      MATEHUALA.- El semáforo de la calle Bulevar Carlos Lasso, esquina con Ignacio Ramírez, lleva una semana descompuesto, lo que ha provocado un verdadero caos vial. Hasta el momento no ha ocurrido un accidente de gravedad, por fortuna, sin embargo, los habitantes han solicitado que las autoridades correspondientes acudan a repararlo.

      En la calle Ignacio Ramírez, esquina con Bulevar Carlos Lasso, el semáforo ya lleva varios días sin funcionar, ya que no se encienden las luces de este aparato. El problema es que muchos carros y motocicletas, al ver que el semáforo no está funcionando, no están realizando el debido alto, y esto ha provocado algunos choques menores donde, afortunadamente no ha habido personas lesionadas.

      Ante esta situación, los automovilistas piden que el semáforo se arregle lo más rápido posible antes de que llegue a ocurrir una tragedia en este lugar, pues podría pasar un vehículo a gran velocidad e impactarse contra otro. 

      Este cruce de Ignacio Ramírez y Bulevar Carlos Lasso, en el centro de la ciudad, es muy transitado y diariamente circulan miles de vehículos.

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      Se espera que el semáforo que se encuentra en el lugar ya mencionado sea reparado antes de que ocurra una tragedia, pues lamentablemente muchas veces las autoridades aplican el dicho: "hasta ahogado el niño, a tapar el pozo".

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