logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Fotogalería

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Personas desaparecidas movilizan corporaciones

Por Carmen Hernández

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Personas desaparecidas movilizan corporaciones

RIOVERDE.- Hay personas no localizadas que salen voluntariamente de sus casas sin avisar a nadie pero que evitan decir dónde se encuentran, solo como una medida de rencor, por lo que recomiendan no aceptar retos de este tipo que solo provocan la movilización de las corporaciones de seguridad.

Víctor Hugo López Urbina responsable de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de la Zona Media, mencionó que es importante cuando una persona esté no localizada, de inmediato se realice el reporte ante la Fiscalía, para iniciar el proceso de búsqueda y evitar llegue a sufrir algún daño en su persona.  Señaló que cuando las personas están desaparecidas, son víctimas de un delito y es de vital importancia realizar el reporte ante las autoridades para que se pueda iniciar el proceso de búsqueda.

Mientras que las personas no localizadas voluntariamente, que salió del domicilio y se desconoce su paradero, como medida de rencor por alguna medida que le hayan impuesto, es importante dar a conocer la situación que generó desconocer su paradero. 

En la Zona Media hay fichas donde personas han salido voluntariamente de su domicilio, se les hace un llamado a los jóvenes a no aceptar retos, finalizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Preparan alumnos desfile revolucionario
Preparan alumnos desfile revolucionario

Preparan alumnos desfile revolucionario

SLP

Jesús Vázquez

Recordará Episcopado la Guerra Cristera
Recordará Episcopado la Guerra Cristera

Recordará Episcopado la Guerra Cristera

SLP

Redacción

Comercios, llenos por Buen Fin
Comercios, llenos por Buen Fin

Comercios, llenos por Buen Fin

SLP

Jesús Vázquez

Marchan personas contra política del Gobierno federal
Marchan personas contra política del Gobierno federal

Marchan personas contra política del Gobierno federal

SLP

Redacción