logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONAN SU FE

Fotogalería

REFLEXIONAN SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Piden apoyo para alimentar mascotas

Por Carmen Hernández

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Piden apoyo para alimentar mascotas

RIOVERDE.- Adulto mayor del Ejido de San Marcos solicita apoyo de croquetas para 14 mascotas, las cuales no descarta entregar en adopción, pero que enfrenta problemas económicos para poder comprar el alimento de las mascotas.  

Jacinto Alvarado dijo que siempre se ha caracterizado por proporcionar alimento al mejor amigo del hombre, pero ahora le resulta un tanto difícil poder cumplir y tenerlos en buenas condiciones, por ello pide el apoyo de la población en general, sobre todo en alimento. 

Refiere que debido a su avanzada edad le resulta difícil cumplir como siempre lo ha hecho. 

Motivo por el cual solicitó apoyo para las croquetas de 14 mascotas, hizo hincapié que tiene su domicilio en la calle Tierra Blanca en el Ejido de San Marcos, muy cerca del canal 5. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Puntualizó que también está dispuesto en entregar en adopción a los canes, lo que se busca es que tengan una mejor calidad de vida.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Restauran capilla de Guadalupe
Restauran capilla de Guadalupe

Restauran capilla de Guadalupe

SLP

Jesús Vázquez

Inician segunda etapa, que incluirá pintura del Calvario de Jesús

Reportan en redes sociales intoxicados en una fiesta
Reportan en redes sociales intoxicados en una fiesta

Reportan en redes sociales intoxicados en una fiesta

SLP

Redacción

Aunque no hay noticias ni en hospitales ni Cruz Roja de algún caso

Hoteleros esperan lleno por Xantolo
Hoteleros esperan lleno por Xantolo

Hoteleros esperan lleno por Xantolo

SLP

Redacción

Celebrará iglesia el día de fieles difuntos
Celebrará iglesia el día de fieles difuntos

Celebrará iglesia el día de fieles difuntos

SLP

Carmen Hernández

Se realizará la Marcha de los Santos