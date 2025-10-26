Piden apoyo para alimentar mascotas

RIOVERDE.- Adulto mayor del Ejido de San Marcos solicita apoyo de croquetas para 14 mascotas, las cuales no descarta entregar en adopción, pero que enfrenta problemas económicos para poder comprar el alimento de las mascotas.

Jacinto Alvarado dijo que siempre se ha caracterizado por proporcionar alimento al mejor amigo del hombre, pero ahora le resulta un tanto difícil poder cumplir y tenerlos en buenas condiciones, por ello pide el apoyo de la población en general, sobre todo en alimento.

Refiere que debido a su avanzada edad le resulta difícil cumplir como siempre lo ha hecho.

Motivo por el cual solicitó apoyo para las croquetas de 14 mascotas, hizo hincapié que tiene su domicilio en la calle Tierra Blanca en el Ejido de San Marcos, muy cerca del canal 5.

Puntualizó que también está dispuesto en entregar en adopción a los canes, lo que se busca es que tengan una mejor calidad de vida.