Piden aprovechar descuentos en las multas del predial
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CIUDAD VALLES-. La directora de Catastro recordó que solamente queda esta semana para pagar el predial con el 100 por ciento de descuento en multas y recargos.
Luego de dos meses de haber iniciado con la campaña de no cobrar un solo peso en multas, recargos o sanciones por el pago del predial, la administración del Municipio dio a conocer que solamente quedan tres días, (miércoles, jueves y viernes) de esta semana para pagar el impuesto local, así que impelió a los ciudadanos a acercarse. La medida de condonar los recargos durante julio y agosto se debió a la premisa del gobierno de hacerse de recursos, dada la baja inyección de participaciones de los otros dos niveles de gobierno.
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