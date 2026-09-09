Piden instalar contenedores en el tianguis

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RIOVERDE. - Urge instalar contenedores en el tianguis dominical, para evitar que los comercios dejen bolsas de basura. Habitantes de la calle Doctor Islas, dieron a conocer que de manera puntual se instalan los comerciantes, quienes tienen a la venta ropa, alimentos, verduras y dulces típicos de la región.

Sin embargo señalaron, que el problema que se tiene es que al retirarse algunos puestos ambulantes, algunas calles quedan llenas de basura.

Por lo que es necesario, mencionaron, que se coloquen contenedores o se realicen acciones para evitar que al día siguiente las calles luzcan feas y con bolsas de desechos.