Piden remover a maltratadora de adultos mayores

CIUDAD VALLES.- Piden a la presidenta del DIF municipal que cambie a la encargada del taller del Centro Comunitario del Adulto Mayor, porque maltrata a los que van a ese lugar de reunión.

Miguel Rodríguez, José Salazar Hernández y Carolina Vázquez González, presidente, secretario y tesorera del grupo Jornada del Recuerdo del Centro Comunitario de la Doracely, respectivamente, se quejaron de que Dulce Alicia Ávila, encargada de uno de los talleres que se imparten en ese lugar los maltrata, les grita y los veja cada que puede y no están dispuestos a soportarla más.

Pidieron a la presidenta del DIF, Ena Avendaño Uscanga que la cambie porque ha lastimado la dignidad de buena parte de los 30 viejitos que van a ese lugar a convivir.