BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

LE DESEAN DICHA EN SU MATRIMONIO

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
Marijó Zacarías Valle y Mauricio Martínez efectuarán sus esponsales en fecha próxima.

Con este motivo, Patricia Martínez ofreció a la prometida de su hijo una espléndida celebración de bienvenida a su familia y a su hogar.

Como buena anfitriona, integró elementos contemporáneos de buen gusto y reunió detalles especiales.

En el cálido festejo, estuvieron con la futura novia, su mamá Marcela Valle y su abuelita Pera Maza.

También, seres queridos y amistades cercanas, quienes compartieron su felicidad y le desearon prosperidad y dicha en su matrimonio.

Las invitadas felicitaron a la novia y le entregan algunos presentes.

La agradable mañana, para recordar, ¡gran armonía y alegría!

