Policías detienen a motociclista

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Matehuala.- Un adolescente de 15 años quedó bajo resguardo en el área de Trabajo Social de la Policía Municipal luego de ser interceptado por elementos de esta corporación cuando realizaba arrancones en una motocicleta con el mofle alterado, causando exceso de ruido y poniendo en riesgo su integridad física, así como la de otros ciudadanos, el menor permaneció bajo resguardo hasta la llegada de sus padres.

Los hechos ocurrieron mientras elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido de vigilancia por calles de la ciudad, durante el patrullaje observaron a un joven que conducía una motocicleta a exceso de velocidad, participando en arrancones, además de que la unidad contaba con el sistema de escape alterado, generando exceso de ruido.

Al percatarse de la situación, los oficiales le marcaron el alto para evitar que continuara poniendo en riesgo su vida y la de automovilistas y peatones, sin embargo, el adolescente intentó huir, por lo que se inició una breve persecución hasta que finalmente fue interceptado por los agentes municipales.

Tras su aseguramiento, los policías informaron que el menor conducía a exceso de velocidad y que la motocicleta contaba con el mofle alterado, una modificación que se encuentra prohibida por el reglamento vigente en el municipio debido a la contaminación auditiva que genera.

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Como parte del procedimiento, la motocicleta fue asegurada y trasladada al corralón, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

En tanto, debido a que el conductor era menor de edad, fue llevado al área de Trabajo Social de la Policía Municipal, donde se notificó a sus padres o tutores para que acudieran por él y se les informara sobre las irregularidades en las que incurrió.