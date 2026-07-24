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Por fin recogen la basura de zona tének

Por Redacción

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Por fin recogen la basura de zona tének
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      CIUDAD VALLES.- La disputa política por la zona tének ha comenzado: luego de las quejas por el acumulamiento de basura, el Ayuntamiento, el Tecmol, la asociación morenista Renovando el Rumbo y la regidora Nora Hilda Lara Azuara han mandado vehículos para recoger los desechos. 

      Los habitantes de La Subida y Barrio de Guadalupe han agradecido a cada uno de los antes mencionados por haber ido por los desechos, luego de "un mes" sin recolección, no obstante el esfuerzo conjunto, las bolsas de basura no se acaban. 

      El envío de camiones, camionetas o remolques jalados por vehículos pesados han sido consignados por usuarios de Facebook y habitantes de ese lugar, pero el problema continúa.

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