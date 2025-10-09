Presentan el Segundo Festival por Matehuala

Matehuala.- En rueda de prensa se informó que se realizará el Segundo Festival Por Matehuala, del 15 al 25 de octubre del presente año, donde habrá actividades culturales durante toda la semana, las cuales serán completamente gratuitas.

El Festival el año pasado tuvo un gran éxito, y este tipo de actividades son para rescatar la cultura en niños y jóvenes, además de alejarlos de los problemas sociales como adicciones, o el vandalismo.

El año pasado tuvieron mucho éxito por lo que decidieron volver a hacerlo, con apoyo de patrocinadores, todas las actividades serán gratis.

El 15 de octubre será la magna inauguración a las nueve de la mañana en la Plaza Juárez, luego a las diez en el mismo lugar se tendrá la presentación de la compañía de títeres Monini, y a las seis de la tarde también en Plaza Juárez, un evento de Danzul Studio, por lo que exhortan a la gente acudir a divertirse.

Comentaron que a lo largo de todos los días tendrán diversas actividades culturales, por lo que

invitan a checar sus redes sociales, donde se estará informando todas las actividades que día a día estarán efectuando, pueden consultar la página de Instagram @por.matehuala.

Entre las actividades habrá conciertos en diferentes lugares, taller de teatro por parte de los actores Giovanny Villamiil y Juan Carlos Torres, la gran clausura será el 25 de octubre a las seis de la tarde con la Orquesta de Cámara del Potosí Arte y Alma.