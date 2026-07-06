Presentan programa de Fundación de Matehuala

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Matehuala.- La Coordinación de Turismo Municipal llevará a cabo el Festival de Fundación de Matehuala para conmemorar el 476 aniversario, que será del 10 al 19 de julio, donde habrá diversas actividades para toda la familia.

Se dieron a conocer las actividades culturales, artísticas, gastronómicas, deportivas y recreativas que formarán parte de esta gran celebración.

Este viernes 10 de julio iniciarán los festejos del 476 aniversario de la fundación, a las ocho de la mañana se llevará a cabo un repique de campanas; el repique sonará en diversas parroquias de la ciudad, a las nueve de la mañana será el acto cívico en el Ojo de Agua, lugar donde inició la ciudad de Matehuala.

Ese mismo día pero al mediodía, habrá una conferencia por parte de Farid Dieck, un conocido influencer, a las 12 del día en el Centro Cultural, a las seis de la tarde, Añoranzas, diálogos de Matehuala, también en el Centro Cultural, a las siete de la tarde la presentación de Los Reyes del Camino en la Plaza de Armas.

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Para el día 11 a las seis de la tarde, homenaje al Trío Los Moreno en el Teatro Othón; a las siete treinta de la tarde, El Pega Pega en la Plaza de Armas.

El 12 de julio, Campeonato Estatal de Charros a las nueve de la mañana en el Lienzo Charro JMV; se llevará a cabo el TUNA Bike, una carrera en bicicleta; a las siete de la tarde, en la Plaza de Armas, Paco Barrón y sus Norteños Clan.

Mientras que para el día 14, callejoneada saliendo a las siete de la tarde del Parque del Pueblo hacia la Plaza Juárez. El 17 de julio, concierto de reggae y jazz a las seis de la tarde en la Plaza de Armas.

El 19 de julio se llevará a cabo la tradicional Charreada de Fundación a las diez de la mañana, saliendo de la Presidencia Municipal hasta llegar al Lienzo Charro JMV, además de que habrá otras actividades culturales, artísticas y deportivas.