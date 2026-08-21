Profepa deberá definir una sanción contra Tecmol

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CIUDAD VALLES.- La titular de la Secretaría de Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz dijo que es Profepa y no Conagua quién debe dar seguimiento a deforestación provocada por Tecmol, que dañó el entorno ecológico y que podría recibir una sanción por esta acción.

Esta jornada, Mendoza Díaz dijo que gracias a las preguntas de los reporteros se enteró de la limpieza de y corte de árboles hecha a la orilla del afluente por órdenes de José Luis Romero Calzada y manifestó que aunque es a la vera del río, el asunto compete a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, definir si algún motivo de una sanción.

Comentó que se documentará sobre el tema y que iniciará acciones al respecto, dado que se trata de zonas donde hay vegetación de importancia.