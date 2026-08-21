logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Profepa deberá definir una sanción contra Tecmol

La Segam se deslinda del caso

Por Redacción

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
A
Profepa deberá definir una sanción contra Tecmol
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- La titular de la Secretaría de Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz dijo que es Profepa y no Conagua quién debe dar seguimiento a deforestación provocada por Tecmol, que dañó el entorno ecológico y que podría recibir una sanción por esta acción.

      Esta jornada, Mendoza Díaz dijo que gracias a las preguntas de los reporteros se enteró de la limpieza de y corte de árboles hecha a la orilla del afluente por órdenes de José Luis Romero Calzada y manifestó que aunque es a la vera del río, el asunto compete a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, definir si algún motivo de una sanción.

      Comentó que se documentará sobre el tema y que iniciará acciones al respecto, dado que se trata de zonas donde hay vegetación de importancia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ruth González sugirió que Valles debe vestirse de verde, en evento de reforestación
      Ruth González sugirió que Valles debe vestirse de verde, en evento de reforestación

      Ruth González sugirió que Valles debe vestirse de verde, en evento de reforestación

      SLP

      Huasteca Hoy

      La legisladora y aspirante al Verde Ecologista entregó 3 mil árboles para reforestar el parque Tantocob en Valles.

      Investigan a "Tecmol" por tala de árboles
      Investigan a "Tecmol" por tala de árboles

      Investigan a "Tecmol" por tala de árboles

      SLP

      Miguel Barragán

      Esto, en los márgenes del río Valles; Conagua investiga

      Manifestantes cierran caseta SLP- Rioverde
      Manifestantes cierran caseta SLP- Rioverde

      Manifestantes cierran caseta SLP- Rioverde

      SLP

      Carmen Hernández

      Extrabajadores de concesionaria exigen les liquiden conforme a la ley

      Continúa cerrada la alberca olímpica
      Continúa cerrada la alberca olímpica

      Continúa cerrada la alberca olímpica

      SLP

      Miguel Barragán