Profepa deberá definir una sanción contra Tecmol
La Segam se deslinda del caso
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- La titular de la Secretaría de Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz dijo que es Profepa y no Conagua quién debe dar seguimiento a deforestación provocada por Tecmol, que dañó el entorno ecológico y que podría recibir una sanción por esta acción.
Esta jornada, Mendoza Díaz dijo que gracias a las preguntas de los reporteros se enteró de la limpieza de y corte de árboles hecha a la orilla del afluente por órdenes de José Luis Romero Calzada y manifestó que aunque es a la vera del río, el asunto compete a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, definir si algún motivo de una sanción.
Comentó que se documentará sobre el tema y que iniciará acciones al respecto, dado que se trata de zonas donde hay vegetación de importancia.
no te pierdas estas noticias
Ruth González sugirió que Valles debe vestirse de verde, en evento de reforestación
Huasteca Hoy
La legisladora y aspirante al Verde Ecologista entregó 3 mil árboles para reforestar el parque Tantocob en Valles.
Investigan a "Tecmol" por tala de árboles
Miguel Barragán
Esto, en los márgenes del río Valles; Conagua investiga
Manifestantes cierran caseta SLP- Rioverde
Carmen Hernández
Extrabajadores de concesionaria exigen les liquiden conforme a la ley