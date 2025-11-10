Profes cobran doble y no atienden en las aulas

RIOVERDE.- Docentes que también fungen como regidores, deberían de solicitar permiso, dijo la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la Sección 52 Elizabeth Viviana Guerrero Milán.

Refiere que se cuenta con 7,500 agremiados en el estado y 550 en el municipio de Rioverde, que cumplen con su trabajo.

Al ser cuestionada sobre docentes que también son regidores en algunas presidencias municipales, por lo cual hay inconformidad por parte de los padres de familia, porque desatienden sus aulas, dijo que es una situación que deberá revisarse para saber cómo están cumpliendo en su trabajo en la docencia.

Señaló que no se han acercado para pedir apoyo sindical, no hay acercamiento, pero se dialoga y se analiza cómo está la situación de preocupación de la sociedad y la de cómo pueden solventarla. A pregunta expresa de que si apoyaría a los maestros porque cobran doble, señaló que se tiene que platicar que es la situación, lo ideal sería que solicitarán permiso en la docencia, finalizó.

Cabe destacar que en la presidencia municipal de Ciudad Fernández, una docente solicitó que todas las reuniones se llevaran a cabo por la tarde, petición que fue autorizada por Cabildo.