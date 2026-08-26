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Promueven amparo vs. basureros clandestinos

Por Miguel Barragán

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Promueven amparo vs. basureros clandestinos
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      CIUDAD VALLES.- Ya fue notificado el Ayuntamiento sobre el juicio de amparo promovido por un ciudadano para que limpien los basureros clandestinos del camino a Los Abuelos.

      Luis Ángel Contreras Malibrán, secretario del Ayuntamiento dijo que aproximadamente a las dos de la tarde de este martes recibieron la notificación sobre el juicio de garantías en su oficina y que ya estaban notificando a las autoridades relacionadas con la supuesta omisión. Mencionó que como autoridad tienen derecho de audiencia y tendrán la manera de exponer la manera en la que se corregirá la materia de la que trata el amparo, que es la existencia de basureros clandestinos en un camino cercano a la zona tének.

      El promovente del amparo, Jesús Sierra Acuña interpuso ese argumento en el Juzgado Quinto de Distrito, radicado en Valles.

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