Promueven una cultura de igualdad e inclusión

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Matehuala.- Con el propósito de promover un desarrollo basado en el respeto, la igualdad y el buen trato, la Instancia Municipal de las Mujeres en coordinación con SeMujeres, llevó a cabo el taller "Estilos de crianza positiva y eliminación de prácticas discriminatorias", dirigido a madres, padres y personas cuidadoras.

Durante la actividad, los asistentes recibieron información, herramientas y estrategias para fortalecer una crianza positiva, enfocada en el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como en la construcción de entornos familiares libres de violencia y de cualquier tipo de discriminación.

Las autoridades organizadoras destacaron la importancia de fomentar prácticas de crianza que favorezcan el desarrollo integral de la niñez, fortaleciendo la comunicación, respeto mutuo y la resolución pacífica de conflictos dentro del hogar.

En el taller también participaron integrantes del Grupo de Cuidadoras Potosinas y de la Comunidad Autista de Matehuala, quienes se sumaron a las actividades y aportaron sus experiencias para enriquecer el intercambio de conocimientos sobre inclusión, empatía y cuidado responsable.

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