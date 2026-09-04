Quema de basura provoca incendio

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SAN CIRO DE ACOSTA.- Quema de basura se sale de control, tras varias horas fue combatido y finalmente fue confinado.

Bomberos recibió una llamada de auxilio por una quema de basura en las inmediaciones de un Asilo de ancianos, por el riesgo que representaba, de inmediato acudieron los tragahumo y personal de Protección Civil, tras varias horas de lucha para contener el fuego, por fin pudieron sofocar las llamaradas y evitar que se propagara el fuego.

Bomberos hizo un llamado a la ciudadanía a extremar sus precauciones, en estas fechas que se registran altas temperaturas aunado a los fuertes vientos que se están registrando.

Finalmente mencionaron que en caso de un incendio, solicitar el apoyo a los cuerpos de emergencia, que siempre estarán atendiendo cualquier contingencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí