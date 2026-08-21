Quitarán sexoservidoras de la plaza principal
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CIUDAD VALLES.- Salvador Jurado Ávalos, director de Cultura del Ayuntamiento dijo que presentó una propuesta para volver a tener una plaza principal sin prostitución, como habitualmente suele practicarse en las bancas de este lugar público. Debido a que ha habido momentos de confusión en las bancas de la plaza, con mujeres que acuden a los eventos culturales y huapangueadas que hay en la plaza, Cultura, apoyándose de autoridades municipales, harán una nueva tarea de reordenamiento en la plaza y que haya de nueva cuenta un ambiente menos confuso en el lugar público por excelencia del centro de la ciudad.
El problema ya se había tratado por el actual Gobierno, sin embargo, ha habido reincidencia en últimas fechas, pero se reordenará de nuevo, a instancias de la dirección a cargo de Jurado Ávalos.
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