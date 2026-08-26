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Reabren albergue del IMSS en Valles

Será para familiares de pacientes; costo de estancia será de $50

Por Miguel Barragán

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Reabren albergue del IMSS en Valles
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      CIUDAD VALLES.- Reabren el albergue del IMSS para los parientes de las personas internadas en el Hospital General de Zona 6, con el apoyo de las damas voluntarias de la institución y de la dirección del IMSS, a cargo de José Manuel Méndez Rodríguez.

      Este mediodía, Verónica Camacho González, presidenta de las Damas Voluntarias del IMSS y el director del instituto, Méndez Rodríguez encabezaron la reapertura del lugar que servirá como refugio a los que tienen enfermos internados en el IMSS y que sólo han tenido la opción de quedarse en la plaza exterior del hospital, sufriendo las inclemencias.

      El albergue cuenta con 18 camas, nueve para mujeres y nueve para hombres, baños, regaderas, cocina equipada y refrigerador para preparación de alimentos y se encuentra en un predio ubicado en Pedro J. Méndez y Manuel José Othón, a un par de cuadras del hospital.

      Este lugar fue fundado hace 30 años y durante la pandemia (2020) se cerró, sin embargo, cuando lo quisieron reabrir, en 2024, estaba desmantelado y expoliado.

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      A partir de hoy estará abierto para cualquiera que presente el pase de visita (comprobante de que tiene enfermo en el IMSS) y el costo por día o noche de estancia será de 50 pesos.

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