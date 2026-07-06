Reabren parajes turísticos de la Huasteca

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CIUDAD VALLES.- Luego de casi tres días sin lluvia intensa, abren parajes, aunque en todas las caídas de agua de Tamasopo aún se mantienen algunas restricciones.

El escampado de casi 72 horas permitió que casi todos los sitios de interés para turistas estuvieran abiertos en la región, aunque en el caso de Tamasopo, hubo restricciones por el enorme caudal que ha provocado la humedad en las montañas alrededor.

Las cascadas de Tamasopo, Puente de Dios, El Aguacate, El Trampolín y la Hacienda Gómez se encuentran abiertas, aunque con restricciones que los mismos concesionarios y dueños de los lugares indiquen a todos los turistas que lleguen a los parajes.

El que se encuentra cerrado es El Jabalí, en Aquismón.

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