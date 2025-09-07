Darán créditos a los cañeros en cartera vencida

CIUDAD VALLES.- Rindió su informe el líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala, Eduardo Martínez Morales en donde dijo que abrirían líneas de crédito a cañeros que siguen en cartera vencida, ante las necesidades que enfrentan por la falta de recursos.

El líder de dos mil 300 cañeros, otrora cenecistas manifestó que pese a la situación comprometida de la mitad de los agremiados, habrá líneas de crédito nuevamente, para poder hacer las faenas para la zafra que habría de comenzar para dentro de dos meses y medio.

Explicó que el ciclo pasado, el rendimiento de entrega de cañas al Ingenio Plan de Ayala fue de 743 mil toneladas y que para la próxima temporada de producción podría subir sus números en un 34 por ciento, para llegar al millón de toneladas.