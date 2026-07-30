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Realizan callejoneada por fundación de Real de Catorce

Por Jesús Vázquez

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Realizan callejoneada por fundación de Real de Catorce
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      Catorce.- En un ambiente de música, alegría y tradición, cientos de familias y visitantes participaron en la tradicional callejoneada organizada con motivo del 254 aniversario de la fundación de Real de Catorce. 

      El recorrido por las principales calles del municipio permitió a los asistentes disfrutar de una noche llena de historia, cultura y convivencia, resaltando las tradiciones que han dado identidad a Real de Catorce a lo largo de más de dos siglos. 

      Para conmemorar decidieron realizar una callejoneada con una banda y un burro mezcalero, para compartir con todos los asistentes 

      Durante la callejoneada, el ambiente festivo estuvo acompañado de música y expresiones culturales que hicieron que turistas y pobladores convivieran en una celebración que fortalece el orgullo de pertenecer a este histórico municipio del Altiplano potosino.

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      Las autoridades señalaron que este tipo de actividades buscan preservar las costumbres y fomentar la participación de las nuevas generaciones, además de impulsar el turismo, ya que durante las festividades el municipio recibe a visitantes de diferentes partes del país y del extranjero.

      Los asistentes recorrieron las emblemáticas calles empedradas del Pueblo Mágico, disfrutando de una velada que destacó por el entusiasmo de la población y el encanto que caracteriza a este destino turístico.

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