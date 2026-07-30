Realizan callejoneada por fundación de Real de Catorce

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Catorce.- En un ambiente de música, alegría y tradición, cientos de familias y visitantes participaron en la tradicional callejoneada organizada con motivo del 254 aniversario de la fundación de Real de Catorce.

El recorrido por las principales calles del municipio permitió a los asistentes disfrutar de una noche llena de historia, cultura y convivencia, resaltando las tradiciones que han dado identidad a Real de Catorce a lo largo de más de dos siglos.

Para conmemorar decidieron realizar una callejoneada con una banda y un burro mezcalero, para compartir con todos los asistentes

Durante la callejoneada, el ambiente festivo estuvo acompañado de música y expresiones culturales que hicieron que turistas y pobladores convivieran en una celebración que fortalece el orgullo de pertenecer a este histórico municipio del Altiplano potosino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades señalaron que este tipo de actividades buscan preservar las costumbres y fomentar la participación de las nuevas generaciones, además de impulsar el turismo, ya que durante las festividades el municipio recibe a visitantes de diferentes partes del país y del extranjero.

Los asistentes recorrieron las emblemáticas calles empedradas del Pueblo Mágico, disfrutando de una velada que destacó por el entusiasmo de la población y el encanto que caracteriza a este destino turístico.