Realizan la dormición de Virgen de la Asunción

Cedral.- La Virgen de la Asunción de la parroquia de Cedral se encuentra en el altar mayor pero en esta ocasión permanece acostada, este motivo se debe a que se encuentra en la Dormición, un estado en el que estuvo unos días antes de elevarse con el Creador.

Los sacristanes refieren que la imagen de la Virgen permanece acostada, porque están llevando a cabo las vísperas de la celebración de la Virgen de la Asunción, por lo que se conmemora su muerte y es por eso que permanece acostada.

A este hecho de acostar a la Virgen se le conoce como la Dormición de la Virgen de la Asunción y se levanta hasta el 15 de agosto, día de su Fiesta Patronal.

Cientos de personas acuden a visitar a la virgen para implorar por la paz de México por los acontecimientos llenos de violencia que han vivido en diferentes estados de la República y los feligreses oraron para que esto ya no siga ocurriendo, esperando que estos actos llenos de odio hacia la humanidad ya paren, pues se están perdiendo muchas vidas inocentes.

La fiesta mayor de la Virgen de la Asunción se lleva a cabo en el municipio de Cedral, pues es la Santa Patrona de esta ciudad y han efectuado un novenario en su honor, así mismo han ingresado cientos de peregrinaciones.