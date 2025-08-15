logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizan la dormición de Virgen de la Asunción

Estado previo a su muerte

Por Jesús Vázquez

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Realizan la dormición de Virgen de la Asunción

Cedral.- La Virgen de la Asunción de la parroquia de Cedral se encuentra en el altar mayor pero en esta ocasión permanece acostada, este motivo se debe a que se encuentra en la Dormición, un estado en el que estuvo unos días antes de elevarse con el Creador.

Los sacristanes refieren que la imagen de la Virgen permanece acostada, porque están llevando a cabo las vísperas de la celebración de la Virgen de la Asunción, por lo que se conmemora su muerte y es por eso que permanece acostada.

A este hecho de acostar a la Virgen se le conoce como la Dormición de la Virgen de la Asunción y se levanta hasta el 15 de agosto, día de su Fiesta Patronal.

Cientos de personas acuden a visitar a la virgen para implorar por la paz de México por los acontecimientos llenos de violencia que han vivido en diferentes estados de la República y los feligreses oraron para que esto ya no siga ocurriendo, esperando que estos actos llenos de odio hacia la humanidad ya paren, pues se están perdiendo muchas vidas inocentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La fiesta mayor de la Virgen de la Asunción se lleva a cabo en el municipio de Cedral, pues es la Santa Patrona de esta ciudad y han efectuado un novenario en su honor, así mismo han ingresado cientos de peregrinaciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Agentes policiacos, los más denunciados por abusos: CEDH
Agentes policiacos, los más denunciados por abusos: CEDH

Agentes policiacos, los más denunciados por abusos: CEDH

SLP

Carmen Hernández

Inauguran la Feria Regional del Libro
Inauguran la Feria Regional del Libro

Inauguran la Feria Regional del Libro

SLP

Jesús Vázquez

Promueve Inpojuve cursos de manejo
Promueve Inpojuve cursos de manejo

Promueve Inpojuve cursos de manejo

SLP

Redacción

Rescatan Bomberos mascota de un pozo
Rescatan Bomberos mascota de un pozo

Rescatan Bomberos mascota de un pozo

SLP

Carmen Hernández