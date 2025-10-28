Realizarán la Feria de Protección Civil

RIOVERDE.- Todo listo para realizar la Primera Feria de Protección Civil que se realizará el próximo 13 de noviembre en la explanada de la plaza principal.

José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que se ultiman detalles de lo que será este evento a realizarse en el mes de noviembre, que iniciará a partir de las 9 de la mañana.

Se contará con una exhibición de unidades de emergencia, charlas de prevención.

Así como una visita en los centros de capacitación y asociaciones civiles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Señaló que se busca fomentar la prevención y la autoprotección entre la población, como medidas preventivas.

Por lo que se hace un llamado a la población para que participen para conocer algunas medidas que ayudarán a proteger su vida de algún accidente.