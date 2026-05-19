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Reconocimientos, a los maestros destacados

Compromiso de Sapsam en el cuidado del agua

Por Jesús Vázquez

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Reconocimientos, a los maestros destacados

Matehuala.- El organismo operador del agua SAPSAM hizo la entrega de reconocimientos a maestras y maestros destacados del ámbito educativo que participaron activamente en la campaña Enséñame 2026, desarrollada en municipios del Altiplano potosino.

Esta campaña tuvo como objetivo promover el cuidado del agua desde el ámbito educativo, involucrando a docentes reconocidos por su desempeño, liderazgo y vocación de servicio, con la finalidad de motivar a la ciudadanía a valorar el agua como un recurso natural esencial para la vida y una responsabilidad compartida.

La campaña Enséñame reafirma el compromiso institucinal de Sapsam con la educación ambiental, fortaleciendo alianzas entre escuelas, comunidad y sociedad para construir una ciudadanía más consciente, informada y comprometida con la sustentabilidad hídrica.

Durante el evento, el director general de SAPSAM, Juan Carlos Pérez Mendoza, expresó que su compromiso, vocación y entrega han sido fundamentales para transmitir a niñas y niños un mensaje tan importante como lo es el cuidado del agua, sembrando conciencia desde la educación y el ejemplo. 

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Cada palabra compartida, cada actividad realizada y cada muestra presentada reflejan el amor por la enseñanza y la responsabilidad con nuestro entorno, dijo.

Las maestras y maestros reconocidos en la campaña Enséñame gracias por su enorme participación son, María Elena Rojas Jasso, Juana María Orta Ortiz, Cecilio Jasso Torres, Laura Monsiváis Coronel, Juan Carlos Partida Espinosa, Eloína Villafaña Zavala, Emilio Nochebuena González, Irma Partida Grimaldo, Alma Rosa Rodríguez Barrón, Juan Tobías García y José Luis Acosta Ortiz.

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