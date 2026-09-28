Reducen casos de dengue en la ZM

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RIOVERDE.- En lo que va del año solo se han registrado 3 casos de dengue, se han instalado 2 mil ovitrampas para erradicar los casos de este mal.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, explicó que para erradicar el dengue, se está trabajando de manera coordinada con los municipios, se están realizando campañas de descacharrización, que considera son el principal paso para evitar se presente algún caso.

Refiere que en el 2025 se registraron 50 casos, mientras que en 2024 fueron más de 200, enfatizó. Este año solo se tienen detectados 3 casos en la Zona Media, por lo que se les sigue solicitando a las amas de casa que mantenga los patios limpios y desyerbados, deshacerse de todos los utensilios que pueden acumular agua, ya que son los principales sitios donde puede reproducirse el mosquito.

Hasta el momento se han colocado 2 mil ovitrampas, se han detectado hasta 100 huevecillos.

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Es importante que al menor síntoma de dolor de huesos, altas temperatura acercarse al centro de salud más cercano, pero nunca automedicarse, finalizó.