Reforma electoral, claro ardid para impulsar a Ruth González: Morena

La diputada por Ciudad Valles, Nancy Jeanine García dijo que ella no estuvo en contra de la llamada "Ley Gobernadora" por cuestión de género, sino porque la considera un ardid para propulsar a la senadora Ruth González Silva.

Comentó que actuó en congruencia con la intención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ir contra el nepotismo y porque ve que hay una clara muestra pública de querer favorecer no a todas las mujeres en el proceso de inclusión de género, sino sólo a una de ellas.

Esa modificación a la Ley Electoral "en mi opinión no era necesaria, creo que se ha marcado ya en muchos...tanto en Morena, a nivel nacional se ha trabajado sobre el tema de paridad y en muchas cuestiones...".

Dijo que hubiera sido preferible esperar cómo quedaría la Reforma Electoral Federal y tratar de armonizarla a nivel estatal, es decir, esperar.

"Pero los intereses tienen pies, entonces sabemos que esta ley, con tiempos muy adelantados, con todo muy precipitado de quererla sacar, pues claro que va con una intención particular para posicionar a la senadora Ruth".

En el trabajo de comisiones, Nancy Jeanine votó en contra de la Reforma a la Ley Electoral, salida del Consejo Estatal Electoral (Ceepac).