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Reordenarán señalética en los mercados

Indicará rutas de evacuación y de salvamento, en caso de percance

Por Miguel Barragán

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
A
Reordenarán señalética en los mercados
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      CIUDAD VALLES.- Habrá también reacomodo, recomendaciones y colocación de señalética preventiva en los mercados municipales, de acuerdo con el director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez Hernández.

      La dirección de Mercados, con ayuda de PC tendrán jornadas de ordenamiento, así como de recomendaciones para que no se alteren las salidas de los mercados, así como la renovación y puesta de señales que indiquen las rutas de evacuación y de salvamento en caso de un percance.

      El funcionario manifestó que la acción preventiva necesita del trabajo tanto de autoridades como de comerciantes y será una labor de varios días. 

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