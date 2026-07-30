Requiere Valles de más policías

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CIUDAD VALLES.- El municipio de Valles tiene un tercio del número ideal de policías municipales que debe tener una localidad como ésta, de acuerdo con datos del director de Seguridad Pública Municipal, José Juan Herrera Sierra.

De acuerdo con estándares nacionales, por casa mil habitantes, debería haber dos policías, es decir, en Valles, con una población de 180 mil personas, debería haber 360 elementos de la fuerza pública, refirió Herrera Sierra.

No obstante, en el municipio hay apenas 132 agentes municipales, es decir, un tercio del ideal que se requiere para poder hacer una cobertura ideal de las necesidades de seguridad en la comuna y para garantizar la paz social en las mejores condiciones.

Manifestó que con la fuerza disponible, dividida por turnos, son miles de ciudadanos a los que hay que brindar la mejor seguridad, aunque con pocos agentes.

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