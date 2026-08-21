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Rescata PC mascota que sufría maltrato

Por Carmen Hernández

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Rescata PC mascota que sufría maltrato
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      CIUDAD FERNÁNDEZ. - Una mascota que sufría maltrato, fue rescatada y resguardada por elementos de protección Civil, se informó que se investigará sobre el autor del maltrato animal. 

      La dirección de Protección Civil Municipal recibió una llamada de auxilio de personas que informaban que un can estaba amarrado en una vivienda ubicada en la carretera federal 70 y canal principal de la Media Luna, el que recibía maltrato por parte de alguna persona del domicilio donde fue encontrado el animal. 

      Al lugar acudió personal y confirmó que la mascota presentaba heridas producidas por fricción, el animal supuestamente estaba amarrado y además parece que no era bien alimentado.  El animal fue rescatado y resguardado, mientras tanto se le está dando seguimiento al caso, para saber a ciencia cierta quien es el responsable de las lesiones que sufrió la mascota.

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