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Rescatan bomberos dos gatos y una víbora

Por Redacción

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Rescatan bomberos dos gatos y una víbora
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      Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron a dos gatos en diferentes puntos de la ciudad, de no haberlo hecho, los animales habrían perdido la vida. También realizaron el control de una víbora, pero gracias a la acción de estos elementos lograron sacar a los animales de donde estaban atrapados y llevarlos a un lugar seguro.

      De acuerdo con la información de la base operativa del Cuerpo de Bomberos, recibieron un primer reporte informándoles que había un gato atrapado entre paredes en la colonia Olivar de las Ánimas. 

      Los tragahumo utilizaron herramientas especiales para rescatar al felino y poder sacarlo; posteriormente, se lo llevaron a un lugar seguro, ya que al parecer era un gato callejero.

      Posteriormente les reportaron que había otro gato, también aparentemente callejero, que se había metido a un vehículo y se encontraba atorado en el tablero. 

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      Por lo que acudieron y al llegar y localizar al felino, estuvieron trabajando para sacarlo del tablero y luego llevarlo a un lugar seguro.

      También les reportaron que dentro de otro carro se había metido una peligrosa víbora, en la colonia Villa Fontana. 

      Los bomberos acudieron y con equipo especial, realizaron el control de la serpiente para posteriormente llevarla a su hábitat natural y liberarla.

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