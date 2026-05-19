Rescatan bomberos víbora de una vivienda

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a la colonia Lagunita donde les reportaron que había una víbora, por lo que rescataron al reptil y posteriormente fue liberado en su hábitat natural.

De acuerdo con la información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la cual les reportaban que había una víbora en una vivienda de la colonia Lagunita, por lo que se trasladaron en una unidad para llevar a cabo la captura del reptil.

Al llegar al domicilio indicado iniciaron la búsqueda de la víbora, la cual fue localizada y capturada, sin problema alguno, aunque había causado miedo entre la familia de la vivienda.

Posteriormente fue llevada a un área natural, donde fue liberada.

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En los últimos días se han incrementado los servicios relacionados con víboras y tlacuaches en diferentes domicilios de la ciudad, por lo que piden a la población que no los ataquen ni les quiten la vida a estos animales, pues deben ser rescatados, para ser liberados en su hábitat natural.

Por otra parte, durante el fin de semana recibieron seis reportes de incendios en diferentes predios baldíos, los cuales fueron controlados, no hubo lesionados en ninguno de los siniestros.