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Reubican al párroco Juan Pablo Amaya

Por Carmen Hernández

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Reubican al párroco Juan Pablo Amaya

RIOVERDE.- El párroco Juan Pablo Amaya de la parroquia de Santa Catarina de Alejandría alista sus maletas ya que fue nombrado vicario en la parroquia de Cerritos.  

El presbítero ya tenía más de cuatro años en esta parroquia, pero ahora fue reubicado y deberá continuar promoviendo la palabra de Dios en el municipio de Cerritos.

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos nombró como vicario de la Parroquia de San Juan Bautista en Cerritos a Juan Pablo. 

Por lo que algunos sectores, ya preparan un convivió para despedirlo, ya que en los próximos días deberá de estar ubicado en el citado municipio.

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