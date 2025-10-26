logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONAN SU FE

Fotogalería

REFLEXIONAN SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Rioverde estará en festival Xantolo Vive

Será representado el municipio por alumnos de la Secundaria Benito Juárez

Por Carmen Hernández

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Rioverde estará en festival Xantolo Vive

RIOVERDE.- Alumnos de la Escuela Secundaria Benito Juárez representarán a la Zona Media en el Festival Xantolo Vive que se realizará en la capital potosina. 

El grupo que se trasladó a la capital potosina está integrado por 48 alumnos y 15 docentes, quienes están dirigidos por el maestro José Paulo  Quintero. 

El municipio de Rioverde apoyó con el transporte para facilitar su arribo a la capital potosina del grupo de personas. 

Los estudiantes pondrán muy en alto el nombre de Rioverde, gracias también al respaldo de los padres de familia, para que muestren  su arte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Restauran capilla de Guadalupe
Restauran capilla de Guadalupe

Restauran capilla de Guadalupe

SLP

Jesús Vázquez

Inician segunda etapa, que incluirá pintura del Calvario de Jesús

Reportan en redes sociales intoxicados en una fiesta
Reportan en redes sociales intoxicados en una fiesta

Reportan en redes sociales intoxicados en una fiesta

SLP

Redacción

Aunque no hay noticias ni en hospitales ni Cruz Roja de algún caso

Hoteleros esperan lleno por Xantolo
Hoteleros esperan lleno por Xantolo

Hoteleros esperan lleno por Xantolo

SLP

Redacción

Celebrará iglesia el día de fieles difuntos
Celebrará iglesia el día de fieles difuntos

Celebrará iglesia el día de fieles difuntos

SLP

Carmen Hernández

Se realizará la Marcha de los Santos