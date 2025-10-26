Rioverde estará en festival Xantolo Vive

RIOVERDE.- Alumnos de la Escuela Secundaria Benito Juárez representarán a la Zona Media en el Festival Xantolo Vive que se realizará en la capital potosina.

El grupo que se trasladó a la capital potosina está integrado por 48 alumnos y 15 docentes, quienes están dirigidos por el maestro José Paulo Quintero.

El municipio de Rioverde apoyó con el transporte para facilitar su arribo a la capital potosina del grupo de personas.

Los estudiantes pondrán muy en alto el nombre de Rioverde, gracias también al respaldo de los padres de familia, para que muestren su arte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí