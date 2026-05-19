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Ruta del Peyote, sin hechos que lamentar

Por Jesús Vázquez

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Ruta del Peyote, sin hechos que lamentar

Matehuala.- La Ruta del Peyote 2026 concluyó con saldo blanco solo algunos accidentes de menores incidencias durante el desarrollo del evento. 

Durante el recorrido estuvieron presentes elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil, resguardando a los participantes.

Julián Espinoza Sánchez, quien es uno de los organizadores de la Ruta del Peyote, informó que durante el evento solo se registraron cuatro accidentes, pero no hubo pérdidas humanas, y quienes sufrieron los percances se encuentran fuera de peligro, pues fueron atendidos por las corporaciones de auxilio.

En la concentración biker que se efectuó en Ferema estuvieron elementos de Protección Civil Municipal, para garantizar un espacio seguro para todos los visitantes que hacen uso de las instalaciones.

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