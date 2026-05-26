Se dispara precio del jitomate

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Matehuala.- El precio del kilogramo de jitomate sigue al alza, pues un kilogramo de este producto está entre los 50 y 60 pesos, siendo uno de los alimentos que más compran las familias para preparar diferentes alimentos.

El jitomate es uno de los alimentos más importantes para las familias, ya que con este se preparan diversos alimentos, es un duro golpe para la economía familiar que el precio de este producto se esté elevando, afectando la economía de todas las personas. Y no solo el jitomate ha subido, sino que también varios productos de la canasta básica, así como diversos servicios.

El precio del jitomate se ha elevado debido a la sequía en diferentes puntos, así como también a tormentas que se han presentado y que terminan dañando las cosechas, por lo que se dificulta adquirir este producto, esto provoca que su precio esté muy elevado.

Sin embargo, en las últimas semanas se han estado presentando lluvias, reduciendo la sequía, se espera que esto ayude en diferentes lugares y se logre reducir el costo.

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Al hacer un recorrido por algunas fruterías y tiendas de abarrotes, se puede observar que el kilogramo del jitomate no baja de los 60 pesos, y lo más barato que se encuentra es a 50 pesos, siendo que anteriormente el precio de este producto estaba entre 20 y 30 pesos el kilogramo.