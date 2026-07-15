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Se gradúan alumnos de la Flores Magón

Por Carmen Hernández

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Se gradúan alumnos de la Flores Magón
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      RIOVERDE.- Alumnos de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón se gradúan, su madrina de generación fue la presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quien los sorprendió con la entrega de animales de granja. 

      Cabe destacar que la presidenta del DIF Karina Quintero, se trasladó a la comunidad del Llano Progreso, donde fue elegida madrina de la generación de los alumnos de 6 grado de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón. 

      La presidenta municipal felicitó a los docentes, padres de familia y alumnos. Sin embargo la presidenta sorprendió con hermosos regalos a sus ahijados, hizo entrega de 15 porcinos, 15 borregos y 20 paquetes de tres gallinas cada uno. 

      Así mismo les entregó bebederos y alimento, con lo que los jóvenes ya podrán iniciar su proyecto productivo. También proporcionó 6 cubetas de pintura para la institución, con el cual tendrá un mejoramiento de 

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      las instalaciones. 

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