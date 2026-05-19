Se pierde tradición de ofrecer flores

Matehuala.- Se pierde la tradición de que niñas acudan al ofrecimiento de flores durante el mes de María, pero esto se debe a que los padres de familia no las llevan, ya que ellas no pueden acudir solas, por la inseguridad que predomina en el municipio.

Actualmente, a la hora de ofrecer flores son más los adultos y personas de la tercera edad quienes participan en las diferentes iglesias, siendo que anteriormente era costumbre que fueran los niños quienes las llevaran, pero ya no es así.

En misa, el presbítero Antonio Morales expresó que la culpa no es de los menores, pues la responsabilidad de llevarlos corresponde a los padres de familia.

Señaló que los niños hacen lo que sus papás les indican, pero si no los llevan, por voluntad propia no podrán acudir, ya que hoy en día existen muchos peligros en la calle.

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Declaró que uno aprende desde niño con el ejemplo de sus padres, actualmente muchos solo se enfocan en el trabajo; sin embargo, también pueden acudir en sus días de descanso, pues es importante enseñar valores cristianos a los pequeños.

Agregó que en el ofrecimiento de flores se observa principalmente a adultos mayores, debido a que en su mayoría son personas jubiladas, que ya no tienen la responsabilidad de un empleo.

Exhortó a los fieles católicos a llevar a sus niñas a ofrecer flores a María todos los días durante este mes, así como acudir a los templos cercanos a sus hogares para preguntar los horarios y evitar que esta tradición desaparezca.