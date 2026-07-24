Se reúnen las autoridades con los ambulantes

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Matehuala.- Autoridades municipales sostuvieron una reunión con comerciantes ambulantes de la ciudad, con el objetivo de atender sus inquietudes y buscar soluciones a diversos temas relacionados con la actividad comercial que desarrollan en algunos sectores de la ciudad.

En el Salón de Cabildo se llevó a cabo la reunión para analizar la problemática que enfrenta el comercio ambulante.

Durante la reunión, autoridades y comerciantes intercambiaron puntos de vista con el propósito de encontrar soluciones a las peticiones del gremio, buscando no afectar su actividad comercial y privilegiando el diálogo entre ambas partes.

La reunión fue encabezada por el síndico municipal, Salvador Palos Bustamante, y el secretario técnico del Ayuntamiento, José de Jesús Castillo Reyna, quienes escucharon las solicitudes y planteamientos de los comerciantes.

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Al término del encuentro, los funcionarios acordaron realizar una nueva reunión para dar seguimiento a los temas expuestos y avanzar en la construcción de acuerdos que beneficien tanto a los comerciantes como al municipio.

Esta reunión se realizó debido a que los comerciantes ambulantes realizaron una manifestación y una marcha por el centro de la ciudad, cuya inconformidad es porque el departamento de Comercio no los deja trabajar y les han quitado espacios de sus puestos, esperan que con esta reunión tengan respuestas favorables a su inconformidad.